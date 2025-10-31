В Петропавловске полицейские задержали 19-летнего жителя города, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков. Оперативные действия проводились сотрудниками полиции Северо-Казахстанской области при координации с прокуратурой региона, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Во время обыска на съёмной квартире подозреваемого стражи порядка обнаружили и изъяли более 123 граммов психотропного вещества, известного под названием эфедрон. По данным следствия, молодой человек занимался расфасовкой и подготовкой наркотика для последующего распространения.

После задержания полицейские продолжили работу по показаниям подозреваемого. На окраине Петропавловска был найден тайник, в котором находилась ещё одна партия психотропного вещества в особо крупном размере. Общий вес изъятой синтетики превысил 276 граммов.

Как установлено, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Несмотря на это, он вновь вернулся к незаконной деятельности, связанной с оборотом наркотиков. В связи с новыми обстоятельствами суд изменил ему меру пресечения — с обязательства о явке на содержание под стражей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В соответствии с законодательством Республики Казахстан ему грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

Правоохранительные органы отмечают, что борьба с незаконным оборотом синтетических наркотиков остаётся одним из приоритетных направлений их работы.