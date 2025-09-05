В Петропавловске пожарные борются за Кубок МЧС РК
Соревнования собрали около 300 сильнейших атлетов страны.
В Петропавловске, на стадионе "Карасай", дан старт VIII турниру на Кубок Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан среди мужчин и женщин по пожарно-спасательному спорту. Соревнования собрали около 300 сильнейших атлетов страны, представляющих 13 мужских и 10 женских команд, передает BAQ.KZ.
В первый день спортсмены вышли на дистанцию 100 метров с препятствиями, где сразу разгорелась напряжённая и зрелищная борьба.
Победители среди мужчин:
Первое место - Абильбаев Динмухамед (Алматы)
Второе - Шакенов Абзал (Алматы)
Третье - Текенов Бауыржан (Карагандинская область)
Победители среди женщин:
Первое место - Реджеметова Ситора (Туркестанская область)
Второе - Серикханова Алла (Астана)
Третье - Чернова Ольга (Туркестанская область)
Соревнования продолжатся завтра - участники будут демонстрировать мастерство в подъёме по штурмовой лестнице.
