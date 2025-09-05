В Петропавловске, на стадионе "Карасай", дан старт VIII турниру на Кубок Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан среди мужчин и женщин по пожарно-спасательному спорту. Соревнования собрали около 300 сильнейших атлетов страны, представляющих 13 мужских и 10 женских команд, передает BAQ.KZ.

В первый день спортсмены вышли на дистанцию 100 метров с препятствиями, где сразу разгорелась напряжённая и зрелищная борьба.

Победители среди мужчин:

Первое место - Абильбаев Динмухамед (Алматы)

Второе - Шакенов Абзал (Алматы)

Третье - Текенов Бауыржан (Карагандинская область)

Победители среди женщин:

Первое место - Реджеметова Ситора (Туркестанская область)

Второе - Серикханова Алла (Астана)

Третье - Чернова Ольга (Туркестанская область)

Соревнования продолжатся завтра - участники будут демонстрировать мастерство в подъёме по штурмовой лестнице.