  • 4 Августа, 03:38

В Петропавловске пожарные спасли 29 человек из горящей многоэтажки

Пострадавших нет.

Сегодня, 02:36
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 02:36
Сегодня, 02:36
125
Фото: МЧС РК

В Петропавловске сотрудники противопожарной службы Северо-Казахстанской области ликвидировали возгорание в многоквартирном доме, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвыйчаным ситуациям РК.

Инцидент произошёл сегодня в одной из квартир на пятом этаже девятиэтажки по улице Жамбыла Жабаева. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

"Благодаря тому, что все жители своевременно были выведены из задымлённого здания, пострадавших удалось избежать.

Среди спасенных были также 2 кошки", - говорится в сообщении ведомства.

 

Самое читаемое

Наверх