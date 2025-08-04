В Петропавловске сотрудники противопожарной службы Северо-Казахстанской области ликвидировали возгорание в многоквартирном доме, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвыйчаным ситуациям РК.

Инцидент произошёл сегодня в одной из квартир на пятом этаже девятиэтажки по улице Жамбыла Жабаева. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.