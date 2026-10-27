В Петропавловске пьяного водителя электровелосипеда арестовали на 20 суток

В Петропавловске сотрудники патрульной полиции задержали 37-летнего жителя Акмолинской области, который управлял электровелосипедом в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушителя остановили поздним вечером на улице Воровского. Медицинское освидетельствование подтвердило факт опьянения. Поскольку мужчина не имел права управления транспортными средствами, в отношении него составили административный протокол.

По решению суда мужчина получил 20 суток административного ареста.

В полиции напоминают, что нетрезвый водитель электровелосипеда — потенциальный виновник тяжелого ДТП. Соблюдение правил дорожного движения и принципа «Закон и порядок» обязательно для всех участников движения.