В частной школе-гимназии Петропавловска родители учеников заявили о ненадлежащем качестве питания в столовой, указывая на случаи антисанитарии и плохого состояния блюд. По их словам, в еде якобы находили червей и тараканов, а некоторые дети сталкивались с признаками пищевого отравления, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на 7 канал.

В гимназии обучаются более тысячи детей. Родители утверждают, что жалобы возникают не впервые, и часть школьников полностью отказывается от питания.

"У меня двое детей в этой школе — старший вообще не ест, только чай с хлебом. Младший месяц назад отравился и три дня болел диареей", — рассказала одна из родительниц.

Подрядчик, арендующий столовую, отказался комментировать ситуацию.

В отделе образования сообщили, что проведена проверка санэпидслужбы, по итогам которой нарушений официально не выявлено. Однако для подрядчика направлено уведомление об устранении возможных замечаний, усилена работа комиссии по контролю питания.

"Если нарушения не будут устранены в течение месяца, будет подан иск в суд", — отметила глава отдела образования Динара Ракишева.

Родители намерены обратиться в прокуратуру с требованием инициировать более тщательную проверку.