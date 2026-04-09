В текущем году ремонт охватит участок от улицы Парковой до улицы Назарбаева. Проектом предусмотрены замена брусчатого покрытия, модернизация освещения и комплексное обновление архитектурного облика. Также будут обновлены фасады жилых домов и объектов бизнеса. Дополнительно запланированы ремонт фонтанов и установка элементов благоустройства для повышения комфорта горожан, передает BAQ.KZ.

Улица станет еще более современной и привлекательной точкой притяжения для жителей и гостей города.

Параллельно ведется реализация еще одного значимого проекта - создание эко-парка «Qyzyljar» в районе oзера Пестрое. Площадь парка составит 41 гектар. Здесь будет сформировано доступное пространство для круглогодичного отдыха, проведения культурных мероприятий и триатлон парк.

Проект предусматривает благоустройство территории, освещение, установку малых архитектурных форм, развитие инженерной инфраструктуры и парковочных зон. Кроме того, разрабатывается проект по расширению подъездной дороги к парку через селоТепличное с организацией парковки на 520 мест.