В Петропавловске создадут эко-парк в районе oзера Пестрое
В Петропавле начался второй этап реконструкции главной улицы города.
Сегодня 2026, 21:29
Сегодня 2026, 21:29Сегодня 2026, 21:29
55Фото: Акимат СКО
В текущем году ремонт охватит участок от улицы Парковой до улицы Назарбаева. Проектом предусмотрены замена брусчатого покрытия, модернизация освещения и комплексное обновление архитектурного облика. Также будут обновлены фасады жилых домов и объектов бизнеса. Дополнительно запланированы ремонт фонтанов и установка элементов благоустройства для повышения комфорта горожан, передает BAQ.KZ.
Улица станет еще более современной и привлекательной точкой притяжения для жителей и гостей города.
Параллельно ведется реализация еще одного значимого проекта - создание эко-парка «Qyzyljar» в районе oзера Пестрое. Площадь парка составит 41 гектар. Здесь будет сформировано доступное пространство для круглогодичного отдыха, проведения культурных мероприятий и триатлон парк.
Проект предусматривает благоустройство территории, освещение, установку малых архитектурных форм, развитие инженерной инфраструктуры и парковочных зон. Кроме того, разрабатывается проект по расширению подъездной дороги к парку через селоТепличное с организацией парковки на 520 мест.
