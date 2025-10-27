В Петропавловске сотрудники МЧС эвакуировали 13 человек во время пожара в многоквартирном доме, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Огонь вспыхнул на балконе одной из квартир - загорелись личные вещи на площади около 5 квадратных метров. Ситуация могла перерасти в серьёзный пожар, однако оперативные действия спасателей предотвратили распространение пламени.

Пожарные через балкон проникли в квартиры и эвакуировали жильцов, среди которых были двое детей.

Благодаря слаженной работе огнеборцев возгорание удалось быстро ликвидировать. Пострадавших нет, огонь не перекинулся на соседние помещения.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.