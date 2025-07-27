В Петропавловске спасатели эвакуировали 45 человек из-за пожара в подъезде
Возгорание электропроводки вызвало сильное задымление в жилом доме.
Сегодня, 07:50
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Сегодня, 07:50Сегодня, 07:50
118Фото: pixabay.com
В Петропавловске произошло загорание электропроводки в электрощитовой в одном из жилых пятиэтажных домов, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
По данным ведомства, на место оперативно прибыли подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям, которые организовали эвакуацию по лестничному маршу. Возгорание сопровождалась сильным задымлением подъезда.
"Благодаря слаженной работе спасателей по лестничному маршу эвакуировано 45 человек, в том числе 15 детей. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС РК.
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