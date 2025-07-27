В Петропавловске произошло загорание электропроводки в электрощитовой в одном из жилых пятиэтажных домов, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

По данным ведомства, на место оперативно прибыли подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям, которые организовали эвакуацию по лестничному маршу. Возгорание сопровождалась сильным задымлением подъезда.