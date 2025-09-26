В учреждении №50 Петропавловска внедрена система видеотаксофонов для женщин-осуждённых. Нововведение реализовано по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева и в рамках Концепции "Закон и Порядок", передаёт BAQ.KZ.

Теперь женщины-осуждённые могут поддерживать видеосвязь с родными и близкими.

"Каждой из них присвоен индивидуальный ID-код, а звонки возможны только на номера, заранее внесённые в личное дело. Для родственников предусмотрено удобное мобильное приложение "Soilephone", которое можно скачать через Google Play и самостоятельно оплачивать связь", - говорится в сообщении.

Все данные хранятся на защищённом сервере. По словам специалистов, внедрение видеотаксофонов поможет снизить уровень стресса у женщин, укрепить семейные связи и содействовать успешной ресоциализации после освобождения.