  • 26 Сентября, 04:58

В Петропавловске установили видеотаксофоны для женщин-осуждённых

Новая система позволит им общаться с родными.

Сегодня, 03:13
прокуратура СКО Сегодня, 03:13
Сегодня, 03:13
124
Фото: прокуратура СКО

В учреждении №50 Петропавловска внедрена система видеотаксофонов для женщин-осуждённых. Нововведение реализовано по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева и в рамках Концепции "Закон и Порядок", передаёт BAQ.KZ.

Теперь женщины-осуждённые могут поддерживать видеосвязь с родными и близкими.

"Каждой из них присвоен индивидуальный ID-код, а звонки возможны только на номера, заранее внесённые в личное дело. Для родственников предусмотрено удобное мобильное приложение "Soilephone", которое можно скачать через Google Play и самостоятельно оплачивать связь", - говорится в сообщении.

Все данные хранятся на защищённом сервере. По словам специалистов, внедрение видеотаксофонов поможет снизить уровень стресса у женщин, укрепить семейные связи и содействовать успешной ресоциализации после освобождения.

 

