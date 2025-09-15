В Петропавловске завершилось гражданское дело, вызвавшее немалый интерес, передает BAQ.KZ.

Суд №2 города рассмотрел иск внуков, которые оспаривали завещание своей бабушки. Согласно документу, женщина оставила свою квартиру не родственникам, а сиделке, ухаживавшей за ней в последние годы жизни.

Внуки не согласились с таким решением и обратились в суд, настаивая, что бабушка на момент составления завещания находилась в состоянии, не позволяющем ей здраво оценивать свои действия. Чтобы подтвердить или опровергнуть это, суд назначил посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. К работе были привлечены профильные специалисты: невропатолог, психиатр и кардиолог. Итоговые выводы экспертизы подтвердили, что женщина действительно страдала заболеванием, влияющим на её способность принимать юридически значимые решения.

После изучения всех обстоятельств стороны пришли к медиативному соглашению. Суд утвердил его, признав завещание недействительным. Таким образом, квартира будет передана внукам по закону, а не по завещанию. При этом внуки отказались от взыскания долга с сиделки по расписке, признав её вклад в уход за бабушкой. Также обе стороны добровольно отказались от требований по возмещению расходов на юристов и представителей.