В Петропавловске во время пожара предотвратили возможный взрыв

Возгорание произошло в ангаре на улице Мусирепова. Огонь охватил около 80 квадратных метров площади здания. Пожарные оперативно локализовали возгорание и полностью потушили его.

Как сообщили в МЧС, во время тушения из опасной зоны вынесли пять кислородных и один газовый баллон. Благодаря этому удалось предотвратить возможный взрыв.

В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ.