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В Петропавловске во время пожара предотвратили возможный взрыв

Спасатели МЧС предотвратили возможный взрыв во время пожара в ангаре в Петропавловске. Из опасной зоны были своевременно вынесены шесть газовых баллонов.

2 Августа 2026, 11:30
АВТОР
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МЧС РК 2 Августа 2026, 11:30
2 Августа 2026, 11:30
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Фото: МЧС РК

Возгорание произошло в ангаре на улице Мусирепова. Огонь охватил около 80 квадратных метров площади здания. Пожарные оперативно локализовали возгорание и полностью потушили его.

Как сообщили в МЧС, во время тушения из опасной зоны вынесли пять кислородных и один газовый баллон. Благодаря этому удалось предотвратить возможный взрыв.

В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ.

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