В Петропавловске во время пожара предотвратили возможный взрыв
Спасатели МЧС предотвратили возможный взрыв во время пожара в ангаре в Петропавловске. Из опасной зоны были своевременно вынесены шесть газовых баллонов.
2 Августа 2026, 11:30
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2 Августа 2026, 11:302 Августа 2026, 11:30
158Фото: МЧС РК
Возгорание произошло в ангаре на улице Мусирепова. Огонь охватил около 80 квадратных метров площади здания. Пожарные оперативно локализовали возгорание и полностью потушили его.
Как сообщили в МЧС, во время тушения из опасной зоны вынесли пять кислородных и один газовый баллон. Благодаря этому удалось предотвратить возможный взрыв.
В результате происшествия никто не пострадал.
По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ.
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