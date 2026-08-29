В Петропавловске возле канализационного колодца обнаружили тело женщины

В Петропавловске обнаружили тело женщины возле канализационного колодца. Ее личность пока не установлена, по факту произошедшего начато досудебное расследование.

Как сообщили в Департаменте полиции Северо-Казахстанской области, тело нашли 27 августа на улице Тауфика Мухамедрахимова. По предварительным данным, оно находилось на месте неопределенное время.

Рядом с погибшей обнаружили мобильный телефон и ключи. В полиции отметили, что пока нельзя утверждать, что женщина не имела определенного места жительства.

Одной из рассматриваемых версий является то, что погибшая может быть женщиной, ранее объявленной без вести пропавшей и находившейся в розыске. Однако правоохранители подчеркивают, что это лишь одна из версий.

Личность погибшей и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.