В Петропавловске возле канализационного колодца обнаружили тело женщины
Погибшая может быть женщиной, ранее объявленной без вести пропавшей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Петропавловске обнаружили тело женщины возле канализационного колодца. Ее личность пока не установлена, по факту произошедшего начато досудебное расследование.
Как сообщили в Департаменте полиции Северо-Казахстанской области, тело нашли 27 августа на улице Тауфика Мухамедрахимова. По предварительным данным, оно находилось на месте неопределенное время.
Рядом с погибшей обнаружили мобильный телефон и ключи. В полиции отметили, что пока нельзя утверждать, что женщина не имела определенного места жительства.
Одной из рассматриваемых версий является то, что погибшая может быть женщиной, ранее объявленной без вести пропавшей и находившейся в розыске. Однако правоохранители подчеркивают, что это лишь одна из версий.
Личность погибшей и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Самое читаемое
- Мужчина справил нужду из окна подъезда в Астане: его арестовали
- Токаев и Эрдоган обсудили развитие стратегического партнерства
- «Душил девушку в автобусе»: пожилого мужчину арестовали на 10 суток в Алматы
- От рамы до готового тепловоза: как в Астане производят локомотивы
- Камнепад произошел в горах возле Алматы: видео появилось в сети