В Петропавловск 66-летний мужчина был экстренно госпитализирован после того, как во время еды проглотил острый осколок кости от конины, сообщает BAQ.kz.

С жалобами на боль и дискомфорт за грудиной, в области шеи и тошноту он обратился в многопрофильную городскую больницу. По словам пациента, сначала он надеялся, что неприятные ощущения пройдут самостоятельно, однако боль усиливалась.

После обследования был срочно вызван врач-эндоскопист Константин Зырянов.

— Во время обследования выяснилось: кость острая, как лезвие, впилась в слизистую пищевода с двух сторон. Под местной анестезией извлечь ее не удалось — пациента перевели в операционную, где под общим наркозом, с большими техническими сложностями, инородное тело удалили, — сообщили в медучреждении.

В настоящее время мужчина находится в хирургическом отделении. Его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. За восстановлением пациента наблюдают врачи.

Медики отмечают, что риск для жизни существовал как до операции, так и во время нее. В подобных случаях требуется высокая точность действий, поскольку любое осложнение может привести к тяжелым последствиям.

Врачи напоминают: во время приема пищи важно не спешить и тщательно пережевывать продукты, особенно если они содержат кости. При ощущении «застревания», боли или дискомфорта в груди и шее необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.