Сотрудники полиции Северо-Казахстанской области задержали 19-летнего жителя Петропавловска, подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков, сообщает BAQ.kz.

Как сообщили в правоохранительных органах, при задержании у молодого человека было изъято 19 свертков с порошкообразным веществом. По результатам экспертизы установлено, что изъятое является психотропным веществом α-PVP общим весом 35 граммов.

По данным полиции, подозреваемый занимался противоправной деятельностью в качестве закладчика интернет-магазина менее одного месяца.

В настоящее время молодой человек водворен под стражу, по факту проводится досудебное расследование.

Отмечается, что за сбыт наркотических средств в особо крупном размере законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет. С начала текущего года в Северо-Казахстанской области из незаконного оборота изъято более 350 граммов синтетических наркотиков.