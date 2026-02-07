В Петропавловске задержан 19-летний подозреваемый в распространении синтетических наркотиков
Сотрудники полиции Северо-Казахстанской области задержали 19-летнего жителя Петропавловска, подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков, сообщает BAQ.kz.
Как сообщили в правоохранительных органах, при задержании у молодого человека было изъято 19 свертков с порошкообразным веществом. По результатам экспертизы установлено, что изъятое является психотропным веществом α-PVP общим весом 35 граммов.
По данным полиции, подозреваемый занимался противоправной деятельностью в качестве закладчика интернет-магазина менее одного месяца.
В настоящее время молодой человек водворен под стражу, по факту проводится досудебное расследование.
Отмечается, что за сбыт наркотических средств в особо крупном размере законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет. С начала текущего года в Северо-Казахстанской области из незаконного оборота изъято более 350 граммов синтетических наркотиков.
