В пятиэтажном общежитии, расположенном по улице Нурсултана Назарбаева города Петропавловск, произошел пожар, передает BAQ.KZ.

Возгорание началось в одной из комнат на втором этаже.

Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 42 человека, в том числе 8 детей, распространение огня на соседние комнаты не допущено. Пожар был ликвидирован на малой площади.