В Петропавловске загорелось промышленное оборудование на складе

В Петропавловске спасатели ликвидировали пожар в складском помещении одного из ТОО, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Из-за интенсивного горения с переходом на кровлю на место были направлены силы и средства МЧС по повышенному рангу вызова. Пожар ликвидировали на площади 50 квадратных метров.

Спасателям удалось не допустить распространения огня на большую площадь.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.