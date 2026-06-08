В Петропавловске загорелось промышленное оборудование на складе
Сегодня 2026, 05:30
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Сегодня 2026, 05:30Сегодня 2026, 05:30
193Фото: скриншот видео
В Петропавловске спасатели ликвидировали пожар в складском помещении одного из ТОО, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Из-за интенсивного горения с переходом на кровлю на место были направлены силы и средства МЧС по повышенному рангу вызова. Пожар ликвидировали на площади 50 квадратных метров.
Спасателям удалось не допустить распространения огня на большую площадь.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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