В Петропавловске загорелся элеватор
Пожарные предотвратили распространение огня.
28 Августа 2026, 08:09
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28 Августа 2026, 08:0928 Августа 2026, 08:09
193Фото: Pixabay.com
В городе Петропавловск на улице Универсальной на территории одного из ТОО произошло возгорание деревянных конструкций кровли силосного корпуса.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. В ходе тушения пожарным удалось не допустить распространения огня и отстоять порядка 400 тонн зерна, находившегося внутри силосного корпуса.
Пожар полностью ликвидирован на площади 15 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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