В Петропавловске загорелся элеватор

В городе Петропавловск на улице Универсальной на территории одного из ТОО произошло возгорание деревянных конструкций кровли силосного корпуса.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. В ходе тушения пожарным удалось не допустить распространения огня и отстоять порядка 400 тонн зерна, находившегося внутри силосного корпуса.

Пожар полностью ликвидирован на площади 15 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.