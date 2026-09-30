В Петропавловске запустили завод по производству пончиков за 37 млрд тенге
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В Петропавловске заработала первая линия завода «Бейкертон». Предприятие будет выпускать пончики, хлебобулочную и кондитерскую продукцию длительного хранения. В проект вложили 37 млрд тенге.
Производство рассчитано на 15 тысяч тонн в год
Завод расположен на территории специальной экономической зоны Qyzyljar. Комплекс рассчитан на две производственные линии.
После выхода на полную мощность здесь смогут выпускать до 15 тысяч тонн продукции в год.
На предприятии установлено оборудование из Австрии, Германии, Италии, Испании и Франции. Часть операций выполняют восемь роботов без участия человека.
После запуска второй линии на заводе планируют создать 378 рабочих мест.
Продукцию будут экспортировать в три страны
Часть продукции предназначена для внутреннего рынка Казахстана. Экспорт планируют наладить в Россию, Кыргызстан и Узбекистан.
Сам завод стал одним из проектов специальной экономической зоны Qyzyljar. Сейчас там зарегистрированы 22 участника с общим объемом инвестиций свыше 411 млрд тенге.
По заявленным проектам в зоне рассчитывают создать около 4,5 тысячи постоянных рабочих мест.
Среди инвесторов есть компании из Германии, Италии, Турции, России, Китая и других стран.
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