В Петропавловске запустили завод по производству пончиков за 37 млрд тенге

В Петропавловске заработала первая линия завода «Бейкертон». Предприятие будет выпускать пончики, хлебобулочную и кондитерскую продукцию длительного хранения. В проект вложили 37 млрд тенге.

Производство рассчитано на 15 тысяч тонн в год

Завод расположен на территории специальной экономической зоны Qyzyljar. Комплекс рассчитан на две производственные линии.

После выхода на полную мощность здесь смогут выпускать до 15 тысяч тонн продукции в год.

На предприятии установлено оборудование из Австрии, Германии, Италии, Испании и Франции. Часть операций выполняют восемь роботов без участия человека.

После запуска второй линии на заводе планируют создать 378 рабочих мест.

Продукцию будут экспортировать в три страны

Часть продукции предназначена для внутреннего рынка Казахстана. Экспорт планируют наладить в Россию, Кыргызстан и Узбекистан.

Сам завод стал одним из проектов специальной экономической зоны Qyzyljar. Сейчас там зарегистрированы 22 участника с общим объемом инвестиций свыше 411 млрд тенге.

По заявленным проектам в зоне рассчитывают создать около 4,5 тысячи постоянных рабочих мест.

Среди инвесторов есть компании из Германии, Италии, Турции, России, Китая и других стран.