В Петропавловске затопило подвалы зданий и дороги
В городе устраняют последствия утреннего ливня.
На Петропавловск утром 17 августа обрушился продолжался несколько часов продолжительный ливень, спасатели устраняют его последствия, передает BAQ.KZ.
Как сообщает пресс-служба МЧС РК, в связи с обильными осадками на линию 112 поступило более 100 обращений от жителей и организаций по подтоплениям.
"Для ликвидации последствий непогоды задействованы силы и средства от ДЧС СКО: 18 мотопомп и 36 сотрудников, которые работают в усиленном режиме, помогая жителям и организациям в откачке воды; от местных исполнительных органов: шесть ассенизаторских машин, 25 мотопомп и 30 работников", - уточнили в МЧС.
Спасатели продолжают оперативно реагировать на вызовы, а также мониторят публикации в социальных сетях, чтобы максимально быстро реагировать на сигналы и оказывать помощь гражданам.
После небольшого перерыва в городе снова идёт дождь.
