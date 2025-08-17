На Петропавловск утром 17 августа обрушился продолжался несколько часов продолжительный ливень, спасатели устраняют его последствия, передает BAQ.KZ.

Как сообщает пресс-служба МЧС РК, в связи с обильными осадками на линию 112 поступило более 100 обращений от жителей и организаций по подтоплениям.

"Для ликвидации последствий непогоды задействованы силы и средства от ДЧС СКО: 18 мотопомп и 36 сотрудников, которые работают в усиленном режиме, помогая жителям и организациям в откачке воды; от местных исполнительных органов: шесть ассенизаторских машин, 25 мотопомп и 30 работников", - уточнили в МЧС.

Спасатели продолжают оперативно реагировать на вызовы, а также мониторят публикации в социальных сетях, чтобы максимально быстро реагировать на сигналы и оказывать помощь гражданам.

После небольшого перерыва в городе снова идёт дождь.