В Петропавловске женщину оштрафовали за незаконное ношение полицейской формы
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В Петропавловске специализированный суд по административным правонарушениям привлёк к ответственности местную жительницу за незаконное ношение специальной формы с символикой органов внутренних дел, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в суде, инцидент произошёл 20 июня в одном из маршрутных автобусов. Женщина была задержана за ношение жилета с надписью "Жол патрульдік полициясы", что ввело в заблуждение окружающих.
По итогам разбирательства суд признал её виновной по части 1 статьи 675 КоАП РК (Незаконное ношение форменной одежды государственных органов) и назначил штраф в размере 19 660 тенге. Кроме того, спецжилет был конфискован.
Постановление вступило в силу немедленно.
В органах правопорядка напомнили, что использование формы и символики полиции без соответствующего права запрещено законом и влечёт административную ответственность.
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