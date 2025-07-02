В Петропавловске специализированный суд по административным правонарушениям привлёк к ответственности местную жительницу за незаконное ношение специальной формы с символикой органов внутренних дел, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в суде, инцидент произошёл 20 июня в одном из маршрутных автобусов. Женщина была задержана за ношение жилета с надписью "Жол патрульдік полициясы", что ввело в заблуждение окружающих.

По итогам разбирательства суд признал её виновной по части 1 статьи 675 КоАП РК (Незаконное ношение форменной одежды государственных органов) и назначил штраф в размере 19 660 тенге. Кроме того, спецжилет был конфискован.

Постановление вступило в силу немедленно.

В органах правопорядка напомнили, что использование формы и символики полиции без соответствующего права запрещено законом и влечёт административную ответственность.