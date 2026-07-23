В питомнике области Абай ежегодно выращивают более 3 миллионов саженцев сосны

В ходе рабочей поездки в область Абай Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев совместно с акимом области Бериком Уали ознакомился с работой лесного питомника и комплекса лесосеменной станции Канонерского филиала государственного лесного природного резервата «Семей орманы» в Бескарагайском районе.

Комплекс был введен в эксплуатацию в 2016 году с целью ускоренного восстановления лесных массивов Прииртышья, пострадавших от пожаров. Сегодня это не только первый в Казахстане, но и уникальный для Центральной Азии производственный комплекс по выращиванию лесных саженцев с закрытой корневой системой.

Гостям представили производственные мощности комплекса и современные технологии выращивания сосновых саженцев. Общая площадь объекта составляет 20,4 гектара. Из них 17,1 гектара занимает питомник для выращивания саженцев с открытой корневой системой, а 3,3 гектара отведены под три теплицы и производственные здания. Именно здесь по шведской технологии выращивают саженцы сосны с закрытой корневой системой.

Благодаря внедрению инновационной технологии срок выращивания саженцев сократился с двух лет до одного года, а всхожесть семян достигла 95 процентов, что значительно выше по сравнению с традиционными методами. Кроме того, закрытая корневая система предотвращает повреждение корней при высадке и повышает приживаемость саженцев до 90 процентов.

Ежегодно в трех теплицах комплекса выращивают 3 миллиона 180 тысяч саженцев сосны с закрытой корневой системой. Осенью они высаживаются на территориях государственного резервата «Семей орманы», где проводятся работы по восстановлению лесов после пожаров и лесоразведению.

Весной текущего года на дополнительном участке площадью 3,6 гектара были высеяны семена сосны. В дальнейшем в сельском округе Озерки района Жаңасемей планируется строительство нового лесного питомника, который позволит ежегодно выращивать до 6 миллионов саженцев сосны.

Нурлыбек Налибаев подчеркнул важность последовательной работы по увеличению площади лесного фонда, обеспечению пожарной безопасности и восстановлению лесных массивов.