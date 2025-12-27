  • 27 Декабря, 03:09

В Подмосковье арестованы подростки, готовившие нападение на школу

В ходе подготовки они планировали причинить вред ученикам.

Фото: Pixabay.com

В Московской области пресечена попытка подготовки нападения на школу. Домодедовский городской суд заключил под стражу двух несовершеннолетних, подозреваемых в планировании преступления, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

По данным следствия, подростки намеревались совершить нападение на школу, в которой обучался один из них. В ходе подготовки они планировали причинить вред ученикам и сотрудникам учебного заведения. Для этого подозреваемые заказали через интернет холодное оружие — ножи и топоры, а также специальные крепления для фиксации телефонов на голове.

Следственные органы также установили, что подростки были подписаны на Telegram-каналы, распространявшие материалы с пропагандой насилия и публикациями о нападениях на школы. Через один из таких ресурсов они вышли на пользователя, который консультировал их по выбору оружия.

В настоящее время расследование продолжается, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дела и возможных причастных лиц.

