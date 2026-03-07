В Подмосковье произошел взрыв в отделении банка

Подозревается подросток.

Сегодня 2026, 20:21
Фото: Report

Взрыв в отделении банка ВТБ в подмосковном Путилкове, по предварительным данным, устроил подросток, передает BAQ.KZ со ссылкой на российские СМИ.

На место прибыли несколько машин спасательных служб и бригады скорой помощи, но огонь потушили до прибытия пожарных расчетов.

В результате взрыва повреждены остекление офиса и входная группа. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

"16-летний подросток, следуя телефонным указаниям неизвестных, пронес в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил и поджег", - говорится в сообщении прокуратуры Московской области.

