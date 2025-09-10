В числе участников форума были представители бизнес-сообщества обоих регионов, поприветствовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, аким Алматинской области Марат Султангазиев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев, передает BAQ.kz.

"Очень рады сегодня видеть здесь представителей бизнеса. Хотел вас поблагодарить, что приехали, нашли время. Мы с Алматинской областью очень похожи по диверсификации экономики. Традиционно возле мегаполиса активно развивается торговля, услуги, логистические комплексы, которые растут. Наша задача - продолжать то, что делают наши лидеры. Предлагать совместные проекты и в сфере экономики, и в гуманитарной сфере, в образовании, культуре. Мы рады всем, кто планирует свое развитие, экспансию у нас в Подмосковье – это фарма, крупнейший производитель мороженого. Но и у нас тоже есть серьезные производители. Знаю, что наши компании из Московской области и всей страны, сегодня также имеют возможность развивать бизнес в Казахстане – это здорово! Важно, что предприниматель, планируя что-то смелое на территории Алматинской области, будет иметь поддержку. Пусть сегодняшняя встреча будет результативной, а наше сотрудничество – успешным!".

В рамках форума Андрей Воробьев и Марат Султангазиев подписали меморандум о развитии сотрудничества между Московской и Алматинской областями.

"Нам очень приятно находиться на территории Подмосковья. С утра мы поселили индустриальный парк "Есипово". Очень приятно видеть, как вы динамично развиваетесь – боретесь не просто за инвестиции, но и за их качество. Каждый квадратный метр, каждый новый ангар привлекает не просто инвесторов, а именно высокотехнологичные, наукоемкие производства. Нам есть чему учиться друг у друга, - отметил аким Алматинской области Марат Султангазиев. - Мы здесь представляем Алматинскую область, ряд наших предпринимателей. Они проявляют интерес, хотят развивать и расширять производства в Подмосковье. Мы точно также приветствуем у нас бизнес Московской области - на территории Казахстана, на территории нашей области. Уже есть примеры в сфере логистики, в сфере производства строительных материалов. Я думаю, что эта первая встреча на региональном уровне заложит основу для дальнейшего развития бизнеса и культурных связей".

В июне 2024 года на полях ПМЭФ было подписано соглашение между Правительством Московской области, АО "Самрук-Қазына" и АО "Қазақстан темір жолы" о создании крупного транспортно-логистического хаба на базе ТЛЦ "Селятино" в Наро-Фоминском округе (общая площадь 65 тыс. м2). Объем инвестиций в проект - 14 млрд рублей, будет создано 1,5 тыс. рабочих мест.

"Наши страны имеют самую длинную непрерывную сухопутную границу в мире – 7 и 12 приграничных регионов с обеих сторон, соответственно, где проживают порядка 30 млн. человек. Для нас это огромный потенциал: ежедневное общение, большое количество связей – и бизнес, и культура, и простое человеческое общение. Мы приняли дорожную карту по трансформации всей приграничной инфраструктуры. Наш Президент в Послании поставил задачу стать цифровой страной и логистическим хабом всей Евразии, и подмосковный проект "Селятино" вносит в это свой вклад", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев.

После реализации второй очереди через ТЛЦ "Селятино" будет проходить 40% всего экспорта АПК Подмосковья. А экспорт с Китаем увеличится втрое - со 180 тыс. тонн до 550 тыс. тонн. Завершить работы планируют к апрелю 2026-го.

"С господином Послом мы встречались в логистическом комплексе "Селятино". Он развивается, и приятно, что в этом участвуют три стороны – и Китай, и Казахстан, и Россия. Я очень надеюсь, что все те планы, которые мы вынашиваем, будут реализованы", - добавил губернатор.

Также в рамках форума подмосковная компания AО "Славтранс-Cервис" и предприятия из Казахстана - АО "KTZ-Express" и ТОО "ТЛЦ Алатау" подписали трехстороннее соглашение, в рамках реализации которого будет создан Агрохаб на территории Алматинской области. Это 75 га с контейнерным терминалом, складами, таможенным терминалом и большим оптово-розничным центром.