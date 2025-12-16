  • 16 Декабря, 15:47

В Подмосковье ученик напал с ножом на школьников

В результате нападения погиб 10-летний ученик.

Фото: Pixabay.com

В одной из общеобразовательных школ подмосковного Одинцова произошло вооружённое нападение, в результате которого погиб ребёнок. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, жертвой стал 10-летний ученик четвёртого класса, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, нападение совершил девятиклассник той же школы. Подросток использовал нож и газовый баллончик: сначала он ранил охранника учебного заведения, после чего нанёс смертельное ножевое ранение школьнику. От полученных травм ребёнок скончался.

Подозреваемый был оперативно задержан и доставлен в следственные органы. Следственный комитет РФ подтвердил факт гибели одного ребёнка и ранения охранника. На месте происшествия работали экстренные службы, учащиеся были эвакуированы.

Обстоятельства и мотивы нападения устанавливаются, проводится расследование.

