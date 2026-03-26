В поездах Казахстана появился интернет Starlink
Все цифровые сервисы доступны без дополнительной оплаты
Сегодня 2026, 12:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
193Фото: Baq.kz
В Казахстане начали тестировать спутниковый интернет Starlink в поездах - пилотный проект запущен на маршруте Астана – Семей, передает BAQ.KZ.
В дни празднования Наурыза на железнодорожном маршруте Астана - Семей стартовал пилотный проект «Цифровой вагон».
На первом этапе сервис внедрен в двух вагонах состава. Пассажиры во время поездки могут пользоваться интернетом, смотреть фильмы и сериалы, читать книги, играть и получать различную информацию.
Отмечается, что все цифровые сервисы доступны без дополнительной оплаты.
Проект направлен на повышение комфорта пассажиров и развитие цифровых услуг в железнодорожных перевозках.
По итогам пилотного этапа планируется дальнейшее расширение и масштабирование сервиса.
