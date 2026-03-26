В Казахстане начали тестировать спутниковый интернет Starlink в поездах - пилотный проект запущен на маршруте Астана – Семей, передает BAQ.KZ.

В дни празднования Наурыза на железнодорожном маршруте Астана - Семей стартовал пилотный проект «Цифровой вагон».

На первом этапе сервис внедрен в двух вагонах состава. Пассажиры во время поездки могут пользоваться интернетом, смотреть фильмы и сериалы, читать книги, играть и получать различную информацию.

Отмечается, что все цифровые сервисы доступны без дополнительной оплаты.

Проект направлен на повышение комфорта пассажиров и развитие цифровых услуг в железнодорожных перевозках.

По итогам пилотного этапа планируется дальнейшее расширение и масштабирование сервиса.