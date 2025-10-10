В Казахстане запущен новый пилотный проект по обеспечению интернетом пассажирских поездов. Частный железнодорожный перевозчик внедрил высокоскоростной спутниковый интернет от компании Starlink в поезде №655/656, курсирующем по маршруту "Астана – Аркалык", передает BAQ.KZ.

Как сообщили в компании, проект находится в пилотной стадии и будет тестироваться до конца текущего года. Установка оборудования Starlink позволит пассажирам пользоваться устойчивым интернет-соединением на всём протяжении пути, включая труднодоступные участки железной дороги.

Перевозчики продолжают поэтапное внедрение интернет-сервисов в поездах. Ранее АО "Пассажирские перевозки" запустило аналогичные пилотные проекты на направлениях "Астана – Алматы" и "Астана – Усть-Каменогорск".

Ожидается, что после успешного завершения тестирования технология будет масштабирована и на другие маршруты внутри страны.