В Астане готовятся к событию, которое обещает стать уникальной платформой для музыкального обмена между странами Азии, передает BAQ.KZ.

Первый международный вокальный конкурс "Silk Way Star" соберет исполнителей из 12 стран, чтобы продемонстрировать богатство национальных традиций и современных музыкальных направлений.

Проект реализуется по соглашению между ТРК Президента РК и Медиакорпорацией Китая CMG, подписанному 16 июня 2025 года при участии Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина. Организаторы подчеркивают, что конкурс - это возможность создать культурный мост между странами и открыть новые имена мировой сцены.

"Мы горды тем, что предоставляем новую площадку для талантов со всего мира, которые являются посланцами культуры, мира, музыки, своих национальных традиций и души народа. Нашу многомиллионную аудиторию ждут открытия и прекрасные мгновения единения людей", - отметила управляющий директор телеканала "Jibek Joly/Silk Way" Еркежан Кунтуган.

Фото BAQ.kz

Китайская сторона рассматривает участие в проекте как важный опыт. Глава Евразийского бюро CMG Ван Бинь подчеркнул, что конкурс даст уникальные возможности как для Казахстана, так и для Китая, и выразил надежду, что китайский участник сможет добиться успеха наравне с мировыми звездами.

"Мы уже создали опытную команду, которая ежегодно проводит гала-концерт Праздника весны с аудиторией почти 2 миллиарда просмотров. Мы очень надеемся, что китайский участник этого проекта получит такой же успех, как Димаш в Китае", - сказал Ван Бинь.

Сам конкурс состоит из 10 эпизодов: 9 записанных и финальное гранд-шоу в прямом эфире. Хронометраж каждого выпуска превышает 100 минут, а трансляция будет вестись на казахском, китайском и английском языках. Зрителей ждут эмоциональные истории участников, неожиданные дуэты, национальные хиты и современные музыкальные эксперименты. На этапе отбора в эпизодах 2, 3, 4, 6 и 8 будут выбывать по одному участнику, а в финал пройдут лишь 7 артистов - 5 сильнейших по голосованию и 2 представителя стран-организаторов.

Фото BAQ.kz

На сцене выступят исполнители из всех стран-участниц. Среди них: Чжан Хэсюань (Китай), Сабина Заде (Азербайджан), Kandis (Южная Корея), Фахриддин Хакимов (Таджикистан), Автандил Абесламидзе (Грузия), Саро Геворгян (Армения), Тамга (Кыргызстан), Довран Шаммыев (Туркменистан), Мадинабону Адылова (Узбекистан), Мишель Джозеф (Монголия), Yazmin Aziz (Малайзия) и Батырхан Маликов (ALEM) от Казахстана.

Организаторы отмечают, что "Silk Way Star" - это не только соревнование вокалистов, но и возможность открыть новые имена мировой сцены, увидеть уникальное сочетание национальных традиций и современного звучания. Гранд-финал состоится 22 ноября в прямом эфире на телеканале "Jibek Joly/Silk Way" и ведущих каналах стран-участниц, и, по замыслу создателей, может стать местом рождения нового Димаша.