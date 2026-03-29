В социальных сетях распространилась публикация о якобы неправомерных действиях сотрудников полиции в городе Аягоз. В связи с этим Департамент полиции области Абай выступил с официальным разъяснением ситуации, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве, 26 марта сотрудники полиции остановили автомобиль марки «ГАЗ», за рулём которого находился 37-летний водитель. В рамках проверки мужчину направили на медицинское освидетельствование.

По результатам экспертизы было установлено наличие наркотических веществ в организме водителя. При этом состояние наркотического опьянения на момент освидетельствования зафиксировано не было, однако факт употребления подтверждён лабораторными анализами.

В полиции напомнили, что с 13 марта 2026 года в Казахстане введена административная ответственность за немедицинское употребление наркотических средств. Согласно законодательству, для привлечения к ответственности достаточно самого факта наличия наркотических веществ в организме, независимо от степени опьянения.

В ведомстве подчеркнули, что действия сотрудников полиции проводились в рамках действующего законодательства.

В отношении водителя составлены административные материалы, которые направлены в суд.

Также в департаменте напомнили, что водители не имеют права употреблять наркотические вещества, поскольку управление транспортом требует повышенной ответственности и напрямую связано с безопасностью людей.

В полиции призвали граждан не распространять недостоверную или непроверенную информацию в социальных сетях.