В Департаменте полиции Акмолинской области опровергли распространённую ранее информацию о том, что группа подростков якобы пыталась увести девушек в лесопосадку в селе Талапкер, передаёт BAQ.KZ.

Ранее в СМИ появилась информация о группе несовершеннолетних из Астаны, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Сообщалось, что молодые люди познакомились с местными сверстницами, после чего якобы попытались увести девушек в лесопосадку.

Однако в Департаменте полиции Акмолинской области в ответ на запрос BAQ.KZ заявили, что эта информация не соответствует действительности.

«Нет, такого не было. Это неправильная информация», – сообщили в ведомстве.

В полиции уточнили, что инцидент произошёл 15 августа около 19:00. Во время мониторинга камер видеонаблюдения старший участковый инспектор заметил группу подростков, поведение которых вызвало подозрение.

На место выехали сотрудники полиции. Были установлены личности семерых несовершеннолетних – все они являются жителями Астаны. У четверых выявили признаки алкогольного опьянения, ещё трое находились в трезвом состоянии. После прибытия законных представителей подростков доставили в медицинское учреждение для освидетельствования. У четверых подтвердилось алкогольное опьянение лёгкой и средней степени.

«Установлено, что несовершеннолетние приехали на местный бассейн. В связи с нарушением правил внутреннего распорядка администрация попросила их покинуть территорию объекта. После этого подростки вышли за пределы бассейна, где стали употреблять алкогольные напитки. По выявленным фактам в отношении законных представителей несовершеннолетних приняты меры. Составлены административные протоколы по соответствующим статьяме за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и обеспечению их безопасности», – рассказали в полиции.

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Кроме того, полицейские зафиксировали факт выброса мусора в неположенном месте. По нему также приняты соответствующие меры.