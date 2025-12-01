В Польше 8 подростков госпитализировали после взрыва смартфона
Аккумулятор телефона взорвался в школьном общежитии
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В школьном общежитии на юго-востоке Польша произошел инцидент с взрывом аккумулятора мобильного телефона, в результате которого пострадали восемь подростков, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации экстренных служб, происшествие случилось ночью в городе Ропчице. Около часа ночи 16-летний подросток пользовался смартфоном, когда устройство внезапно взорвалось. Юноша получил травмы рук и был доставлен в больницу.
После взрыва здание общежития быстро заполнилось дымом, из-за чего было принято решение о полной эвакуации проживающих. Еще семеро подростков пожаловались на ухудшение самочувствия и были госпитализированы для медицинского осмотра. Подробности об их состоянии не уточняются.
Пожарные провели проветривание помещений и после проверки разрешили учащимся вернуться в комнаты. По официальным данным, возгорания и открытого огня зафиксировано не было.
Местные власти начали проверку по факту происшествия. Марка и модель смартфона, аккумулятор которого взорвался, не сообщаются.
Самое читаемое
- С 1 января повысятся пороги снятия с ЕНПФ: что нужно знать казахстанцам
- Победа в Дубае: студентка из Караганды рассказала о золоте Азиатских Пара игр
- Цех по производству сгущённого молока мощностью 12 тыс. тонн в год запустили в СКО
- Пятизвёздочный гостиничный комплекс стоимостью 6,5 млрд тенге открыли в Семее
- Ушёл из жизни народный артист Асанали Ашимов