В школьном общежитии на юго-востоке Польша произошел инцидент с взрывом аккумулятора мобильного телефона, в результате которого пострадали восемь подростков, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации экстренных служб, происшествие случилось ночью в городе Ропчице. Около часа ночи 16-летний подросток пользовался смартфоном, когда устройство внезапно взорвалось. Юноша получил травмы рук и был доставлен в больницу.

После взрыва здание общежития быстро заполнилось дымом, из-за чего было принято решение о полной эвакуации проживающих. Еще семеро подростков пожаловались на ухудшение самочувствия и были госпитализированы для медицинского осмотра. Подробности об их состоянии не уточняются.

Пожарные провели проветривание помещений и после проверки разрешили учащимся вернуться в комнаты. По официальным данным, возгорания и открытого огня зафиксировано не было.

Местные власти начали проверку по факту происшествия. Марка и модель смартфона, аккумулятор которого взорвался, не сообщаются.