В Польше четырех молодых людей будут судить по делу о подготовке терактов
По версии следствия, обвиняемые планировали атаки на школы, религиозные объекты и места проживания национальных меньшинств.
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В Польше передано в суд уголовное дело в отношении четырех молодых людей, обвиняемых в подготовке террористических актов. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
По данным следствия, обвиняемые в возрасте 19 и 20 лет планировали совершить серию нападений с использованием самодельных взрывных устройств и бутылок с зажигательной смесью.
Следствие утверждает, что предполагаемыми целями должны были стать здания религиозного назначения, места, где собираются представители национальных меньшинств, а также школы.
Как отмечает RMF FM, молодые люди проходили подготовку по обращению с оружием, стрельбе и изготовлению взрывных устройств.
Им предъявлены обвинения в подготовке террористических актов, незаконном хранении взрывчатых веществ, а также в пропаганде фашизма, разжигании национальной ненависти и публичных призывах к совершению преступлений.
В случае признания виновными обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
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