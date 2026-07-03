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В Польше четырех молодых людей будут судить по делу о подготовке терактов

По версии следствия, обвиняемые планировали атаки на школы, религиозные объекты и места проживания национальных меньшинств.

Сегодня 2026, 05:32
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 05:32
Сегодня 2026, 05:32
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Фото: Pixabay.com

В Польше передано в суд уголовное дело в отношении четырех молодых людей, обвиняемых в подготовке террористических актов. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

По данным следствия, обвиняемые в возрасте 19 и 20 лет планировали совершить серию нападений с использованием самодельных взрывных устройств и бутылок с зажигательной смесью.

Следствие утверждает, что предполагаемыми целями должны были стать здания религиозного назначения, места, где собираются представители национальных меньшинств, а также школы.

Как отмечает RMF FM, молодые люди проходили подготовку по обращению с оружием, стрельбе и изготовлению взрывных устройств.

Им предъявлены обвинения в подготовке террористических актов, незаконном хранении взрывчатых веществ, а также в пропаганде фашизма, разжигании национальной ненависти и публичных призывах к совершению преступлений.

В случае признания виновными обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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