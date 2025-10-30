В Польше, в городе Влодар Опольского воеводства, произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия: по зданию местной школы было произведено несколько выстрелов, передает BAQ.KZ со ссылкой на радио RMF24.

"Было произведено как минимум несколько выстрелов. Задержан мужчина, который может быть причастен к инциденту. В распоряжении полиции также оказалось оружие, из которого, предположительно, был открыт огонь по школе", — сообщает издание.

Администрация школы в связи с инцидентом обратилась с просьбой забрать детей домой. На данный момент информации о пострадавших не поступало, продолжается расследование обстоятельств случившегося.