В Польше неизвестные обстреляли здание школы
Задержан мужчина, который может быть причастен к инциденту.
Сегодня, 20:40
151Фото: Shutterstock
В Польше, в городе Влодар Опольского воеводства, произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия: по зданию местной школы было произведено несколько выстрелов, передает BAQ.KZ со ссылкой на радио RMF24.
"Было произведено как минимум несколько выстрелов. Задержан мужчина, который может быть причастен к инциденту. В распоряжении полиции также оказалось оружие, из которого, предположительно, был открыт огонь по школе", — сообщает издание.
Администрация школы в связи с инцидентом обратилась с просьбой забрать детей домой. На данный момент информации о пострадавших не поступало, продолжается расследование обстоятельств случившегося.
