В Польше при крушении самолёта погибли два человека
Обстоятельства трагедии выясняют следователи.
Сегодня, 01:23
В селе Липова Живецкого уезда Силезского воеводства Польши произошла авиакатастрофа, унесшая жизни двух человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Oxu.az.
По данным пожарной охраны, сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 9:36 утра.
"Во время посадки у самолёта по неизвестным причинам возникли неисправности, и он потерпел крушение. Оба человека, находившиеся на борту, погибли на месте", — заявил капитан Томаш Колодзей, пресс-секретарь начальника Живецкой районной пожарной охраны.
Пожарные, прибывшие первыми, начали тушить возгорание, а затем обнаружили тела погибших внутри разбившегося самолёта.
Обстоятельства трагедии выясняют следователи.
