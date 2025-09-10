В селе Липова Живецкого уезда Силезского воеводства Польши произошла авиакатастрофа, унесшая жизни двух человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Oxu.az.

По данным пожарной охраны, сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 9:36 утра.

"Во время посадки у самолёта по неизвестным причинам возникли неисправности, и он потерпел крушение. Оба человека, находившиеся на борту, погибли на месте", — заявил капитан Томаш Колодзей, пресс-секретарь начальника Живецкой районной пожарной охраны.

Пожарные, прибывшие первыми, начали тушить возгорание, а затем обнаружили тела погибших внутри разбившегося самолёта.

Обстоятельства трагедии выясняют следователи.