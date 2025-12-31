Польские правоохранительные органы задержали группу подозреваемых в масштабном визовом мошенничестве, благодаря которому тысячи нелегальных мигрантов смогли попасть в страны Евросоюза. Об этом сообщила Пограничная служба Польши, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

По данным ведомства, преступная группа из 11 человек изготавливала поддельные документы для иностранцев, желавших получить рабочие визы. Злоумышленники регистрировали фиктивные компании и подавали запросы на привлечение иностранных работников, указывая несуществующие отели, рестораны и фермерские хозяйства, а также вымышленные должности и заработные платы.

Чтобы придать заявлениям видимость законности, подозреваемые использовали данные реальных польских компаний, которые не имели отношения к этим процессам. В результате мигранты получали фиктивные приглашения на работу - ключевое основание для оформления рабочих виз.

Как уточнили в пограничной службе, в государственные органы Польши было подано 12 445 заявлений и деклараций с ложной информацией. На их основании выдали 7069 виз, что позволило иностранцам незаконно въехать не только в Польшу, но и на территорию ЕС.

В прокуратуре отмечают, что всем фигурантам дела грозит до восьми лет лишения свободы. Расследование продолжается.