В Польше с 1 сентября школьникам и дошкольникам запретят пользоваться смартфонами

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который вводит запрет на использование смартфонов и других аналогичных устройств в школах и детских садах. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Как передает RMF24, согласно закону, учащимся государственных и частных школ будет запрещено пользоваться смартфонами на территории учебных заведений. Ограничение распространяется не только на уроки, но и на перемены, а также внеклассные мероприятия.

Новые требования также коснутся учреждений дошкольного образования.

При этом предусмотрены исключения. Школьники смогут использовать смартфоны и планшеты, если это необходимо для учебного процесса и разрешено преподавателем. Также допускается использование устройств для связи с родителями в необходимых случаях.

Отдельные правила установлены для учащихся с инвалидностью и другими особыми образовательными потребностями. Они смогут пользоваться электронными устройствами в течение учебного дня, если гаджеты необходимы для работы специализированных приложений или оборудования.

Отмечается, что ограничения на использование смартфонов в образовательных учреждениях уже действуют либо рассматриваются в ряде других европейских стран.