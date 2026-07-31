В Польше с 1 сентября школьникам и дошкольникам запретят пользоваться смартфонами
Ограничение будет действовать в школах и детских садах, включая перемены и внеклассные мероприятия.
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Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который вводит запрет на использование смартфонов и других аналогичных устройств в школах и детских садах. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.
Как передает RMF24, согласно закону, учащимся государственных и частных школ будет запрещено пользоваться смартфонами на территории учебных заведений. Ограничение распространяется не только на уроки, но и на перемены, а также внеклассные мероприятия.
Новые требования также коснутся учреждений дошкольного образования.
При этом предусмотрены исключения. Школьники смогут использовать смартфоны и планшеты, если это необходимо для учебного процесса и разрешено преподавателем. Также допускается использование устройств для связи с родителями в необходимых случаях.
Отдельные правила установлены для учащихся с инвалидностью и другими особыми образовательными потребностями. Они смогут пользоваться электронными устройствами в течение учебного дня, если гаджеты необходимы для работы специализированных приложений или оборудования.
Отмечается, что ограничения на использование смартфонов в образовательных учреждениях уже действуют либо рассматриваются в ряде других европейских стран.
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