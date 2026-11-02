В Польше вспыхнули протесты у Конституционного суда: Навроцкий прервал визит в Африку

В Польше обострилась ситуация вокруг Конституционного суда: протестующие попытались прорваться в здание, а президент страны Кароль Навроцкий прервал зарубежную поездку и прибыл в центр Варшавы. Об этом сообщило РИА Новости.

Вечером в пятницу у здания Конституционного суда собрались протестующие. Некоторые участники акции попытались преодолеть ограждение и проникнуть внутрь, однако полиция остановила их. После этого в сторону сотрудников правоохранительных органов полетели различные предметы.

На фоне обострения ситуации к месту событий прибыл президент Польши Кароль Навроцкий, который прервал поездку в Сенегал. Его появление толпа встретила скандированием имени главы государства. Полицейским пришлось сдерживать собравшихся.

Из-за протестов в центре Варшавы перекрыли движение. При этом представители правоохранительных органов заявили, что произошедшее не потребовало усиления силовых подразделений.

Акции у Конституционного суда продолжаются с октября. Их участники выступают против действий властей, которые считают угрозой верховенству закона.

Очередное обострение конфликта связано с противостоянием вокруг руководства Конституционного суда. На официальном сайте учреждения появилась информация о приостановке исполнения служебных обязанностей Свенчковским и вице-председателем Бартломеем Соханьским. Однако на странице суда в социальной сети X эти сведения опровергли, обвинив причастных в попытке государственного переворота.

Тем временем судья Анна Корвин-Петровская объявила себя новым председателем Конституционного суда.