В Польше произошёл подрыв железной дороги между Варшавой и Люблином, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. Власти квалифицируют происшествие как диверсию. Машинист поезда заметил повреждённый участок рельсов и успел оперативно сообщить в диспетчерскую, после чего движение на линии было немедленно остановлено.

Премьер-министр Дональд Туск подтвердил в соцсетях, что рельсы были повреждены взрывным устройством. Следователи уже обнаружили ещё один участок с повреждениями по направлению к Люблину. Прокуратура и спецслужбы начали расследование инцидента, однако пока неизвестно, кто стоит за атакой.

Власти подчеркнули, что предотвратить крушение удалось благодаря внимательности и быстрой реакции машиниста. Линия находится под особым контролем, так как по этим путям проходят военные грузы для Украины.