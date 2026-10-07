В польском городе Познань задержали 19-летнего молодого человека, который направлял в учреждения письма с угрозами взрыва школы и железнодорожного вокзала.

Как сообщает RMF24, по данным полиции, в конце сентября подозреваемый отправил на электронные адреса нескольких учреждений сообщения с угрозами использования взрывных устройств. В одном из писем он выдавал себя за ученика школы и заявлял о намерении совершить взрыв в одном из классов. В другом сообщении он угрожал главному железнодорожному вокзалу и платформам.

За отказ от реализации угроз молодой человек потребовал 300 тысяч злотых — более 77 тысяч долларов. Деньги, согласно его требованию, должны были оставить в чемодане в одном из парков Познани.

Правоохранительные органы проверили школу, вокзал и указанные платформы. Взрывных устройств обнаружено не было, поэтому эвакуация учащихся и жителей не потребовалась.

Специалисты Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью установили адрес проживания автора сообщений. Во время обыска у него изъяли электронные устройства, на которых обнаружили отправленные письма.

Молодому человеку предъявили обвинение в ложной тревоге. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.