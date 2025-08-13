В Польше задержан сотрудник аппарата военного атташе Казахстана
Минобороны защищает права задержанного в Польше казахстанца
Сегодня, 17:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:14Сегодня, 17:14
128Фото: unsplash
Центр международных отношений Министерства обороны РК подтвердил факт задержания сотрудника аппарата казахстанского военного атташе польскими правоохранительными органами, передает BAQ.KZ.
Ведомство сообщило, что в настоящее время осуществляется взаимодействие с иностранной стороной для разрешения ситуации.
"Предпринимаются необходимые меры по защите прав и законных интересов гражданина Республики Казахстан", — подчеркнули в Центре международных отношений МО РК.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что помощник военного атташе посольства Казахстана был арестован в Польше по делу о шпионаже.
Самое читаемое
- Закроют ли русскоязычные классы в Казахстане?
- Джей Ло показала казахские украшения и ковер казахстанской художницы
- Дожди и недозрелый хлеб: фермеры Костанайской области спешат начать уборку
- В каком состоянии стадионы Казахстана после концерта Джей Ло
- Боли в мышцах, озноб, сыпь: есть ли угроза завоза лихорадки чикунгунья в Казахстан