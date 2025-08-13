Центр международных отношений Министерства обороны РК подтвердил факт задержания сотрудника аппарата казахстанского военного атташе польскими правоохранительными органами, передает BAQ.KZ.

Ведомство сообщило, что в настоящее время осуществляется взаимодействие с иностранной стороной для разрешения ситуации.

"Предпринимаются необходимые меры по защите прав и законных интересов гражданина Республики Казахстан", — подчеркнули в Центре международных отношений МО РК.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что помощник военного атташе посольства Казахстана был арестован в Польше по делу о шпионаже.