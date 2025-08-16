В пороховом цеху на российском заводе произошёл взрыв: объявлен день траура
В Рязанской области России 18 августа объявлен днем траура из-за взрыва на предприятии.
Число погибших в результате взрыва в пороховом цеху на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области РФ достигло 11 человек, передает BAQ.KZ.
"В связи с инцидентом в пороховом цеху на предприятии в Шиловском районе Рязанской области России, унесшими жизни 11 человек, 18 августа объявлен днем траура", - пишет Report.
Как сообщил глава региона Павел Малков, на всей территории региона будут приспущены государственные флаги, а учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.
В результате данного происшествия пострадали 130 человек, из них госпитализировали 29 человек. Всем пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий.
После взрыва в пороховом цеху последовал пожар. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. В Шиловском районе Рязанской области, где находится предприятие, ввели режим ЧС.
