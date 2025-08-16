Число погибших в результате взрыва в пороховом цеху на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области РФ достигло 11 человек, передает BAQ.KZ.

"В связи с инцидентом в пороховом цеху на предприятии в Шиловском районе Рязанской области России, унесшими жизни 11 человек, 18 августа объявлен днем траура", - пишет Report.

Как сообщил глава региона Павел Малков, на всей территории региона будут приспущены государственные флаги, а учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

В результате данного происшествия пострадали 130 человек, из них госпитализировали 29 человек. Всем пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий.

После взрыва в пороховом цеху последовал пожар. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. В Шиловском районе Рязанской области, где находится предприятие, ввели режим ЧС.