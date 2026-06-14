В порту Курык приняли подводный кабель для цифрового коридора между Азией и Европой

В порту Курык завершена операция по приему партии подводного волоконно-оптического кабеля, предназначенного для реализации международного проекта Azerbaijan-Kazakhstan Sea Cable System. Об этом сообщили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Крупногабаритный груз был доставлен в порт автоколонной из трех специализированных транспортных средств. После проведения необходимых работ по приему и обработке оборудования его направят в Азербайджан для дальнейшего использования при строительстве транскаспийской цифровой инфраструктуры.

Проект Azerbaijan-Kazakhstan Sea Cable System предусматривает создание подводной волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. Его реализация позволит расширить международные телекоммуникационные коридоры, повысить надежность и пропускную способность каналов передачи данных, а также укрепить цифровую связность между странами Азии и Европы.

В КТЖ отметили, что порт Курык продолжает играть важную роль в обеспечении транспортно-логистической поддержки крупных международных инфраструктурных инициатив. Работа порта способствует развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и укреплению позиций Казахстана как одного из ключевых транзитных узлов на евразийском пространстве.