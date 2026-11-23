В порту Ливии взорвался военный корабль
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В порту Бенгази произошёл взрыв на российском военном корабле. По предварительной версии, судно мог поразить беспилотник. Власти восточной части Ливии начали расследование. Инцидент произошёл в воскресенье, когда корабль загружал припасы перед возвращением в Россию.
По данным ряда СМИ, он сопровождал конвой, который, предположительно, перевозил оружие для сил Халифы Хафтара, поддерживающих связи с Москвой. Ливийские СМИ сообщают о пострадавших, но их число и национальность не уточняются. По оценкам специалистов, корабль полностью выгорел и мог затонуть у причала.
Восточное правительство Ливии назвало произошедшее нарушением суверенитета страны и заявило о совместном расследовании с российскими представителями. Власти в Триполи также выразили обеспокоенность тем, что Ливия может оказаться втянута в войну России и Украины.
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