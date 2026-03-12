В порту Салала в Омане повреждены нефтехранилища после удара
Компания Maersk объявила о приостановке всех операций.
140Фото: Report
В порту Салала в Омане были повреждены нефтехранилища в результате удара. Об этом сообщает британская компания Ambrey, которая специализируется на вопросах морской безопасности, передает BAQ.KZ.
После инцидента портовая служба безопасности рекомендовала всем судам, находящимся у причалов, подготовиться к возможному выходу из гавани. По имеющейся информации, в момент происшествия в порту находились 19 судов.
При этом сообщений о повреждениях торговых судов или пострадавших среди людей на данный момент не поступало.
Компания Maersk объявила о приостановке всех операций в порту Салала до дальнейшего уведомления.
"Персонал следует установленному протоколу эвакуации, а руководство терминала сотрудничает с властями для обеспечения безопасности людей. Все операции приостановлены до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении.