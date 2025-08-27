В Лиссабоне на арене Кампу-Пекену трагически погиб 22-летний Мануэл Мария Триндаде, участвовавший в традиционном португальском бое быков, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. Молодой человек выступал в роли форкадо — бойца, который без оружия пытается удержать животное за рога.

Во время выступления Триндаде бросился навстречу быку весом почти 700 килограммов. Однако его товарищи не смогли вовремя остановить животное. Бык протащил молодого человека и ударил о деревянное ограждение. Удар пришёлся в голову, в результате чего боец получил тяжёлые травмы.

На арене ему оказали первую помощь, затем доставили в больницу Сан-Жозе, где врачи ввели его в искусственную кому. Несмотря на усилия медиков, утром 23 августа спортсмен скончался от необратимых повреждений мозга. Триндаде считался перспективным участником и выступал за любительскую группу São Manços, готовившуюся к 60-летнему юбилею. Его смерть вызвала широкий резонанс и вновь усилила критику в адрес корриды, которую защитники животных называют опасным и жестоким зрелищем.