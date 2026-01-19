В Португалии в воскресенье началось голосование на президентских выборах. Свои голоса могут отдать более 11 млн зарегистрированных избирателей, которым предстоит выбрать следующего главу государства из рекордного числа кандидатов -- 11 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Синьхуа.

Голосование проходит с 08:00 до 19:00 (по местному времени и по Гринвичу). Основные итоги, как ожидается, объявят позже.

По данным последних опросов, в настоящее время фаворитом является лидер ультраправой партии "Шега" ("Хватит!") Андре Вентура. Другими основными претендентами считаются Антониу Жозе Сегуру от левоцентристской Социалистической партии, Жуан Котрин де Фигейреду от партии "Либеральная инициатива" и Луиш Маркеш Мендеш от правоцентристской Социал-демократической партии.

Согласно Конституции Португалии, президент избирается прямым всенародным голосованием, при этом для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50 проц. признанных действительными голосов.

Как полагает ряд местных СМИ, весьма вероятно, что на этот раз президентские выборы перейдут во второй тур. В таком случае Португалию ждут первые за 40 лет выборы главы государства с необходимостью проведения второго тура, в котором примут участие два претендента, заручившиеся наибольшей поддержкой избирателей в первом туре.

Второй тур проводится примерно через две недели после первого, его победитель определяется простым большинством голосов.