Второй тур президентских выборов проходит в Португалии. За высший государственный пост будут бороться два кандидата, заручившихся наибольшей поддержкой избирателей в ходе первого тура. Это лидер крайне правой партии "Хватит!" Андре Вентура и бывший генеральный секретарь Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру, передаёт BAQ.KZ.

Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени и будут работать до 19:00. Как ожидается, предварительные результаты голосования будут объявлены уже ночью.

Проведение второго тура президентских выборов потребовалось, поскольку в ходе первого ни один из претендентов на пост президента не смог получить более 50% голосов. В последний раз такое случалось в 1986 году.

Согласно законодательству страны, президент избирается путем всеобщего прямого и тайного голосования сроком на 5 лет. Действующий глава государства Марселу Ребелу ди Соуза занял свой пост в 2016 году, а в 2021 году был переизбран. Он не мог вновь баллотироваться, поскольку законодательство не допускает избрание на три срока подряд.