В Португалии с лесным пожаром борются 3 000 спасателей
Наиболее сложная ситуация зафиксирована в районе Авейру.
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Масштабные лесные пожары продолжают распространяться по территории Португалии. Наиболее сложная ситуация зафиксирована в районе Авейру. Всего в борьбе со стихией задействовано уже около 3 000 пожарных по всей стране, передает BAQ.KZсо ссылкой на Euronews.
В муниципалитете Арука, округ Авейру, работают 766 спасателей, задействовано 238 единиц техники. По данным Гражданской обороны, пламя вплотную подошло к деревне Вила-Висоза, однако сообщений о повреждении жилых домов пока не поступало.
Сложной остается и обстановка в районе Понте-да-Барка, где с огнем борются 362 пожарных. Пожар вспыхнул в национальном парке Пенеда-Жереш еще в субботу. Местные власти надеются на поддержку с воздуха, однако авиация пока представлена лишь одним вертолетом.
"Я надеюсь, что после обращения будет усилена работа тяжелой авиации. Я пока не знаю, когда они будут направлены, но надеюсь, что это произойдет в первой половине дня", — сообщил мэр Понте-да-Барка Аугусту Мариньо.
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