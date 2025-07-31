Масштабные лесные пожары продолжают распространяться по территории Португалии. Наиболее сложная ситуация зафиксирована в районе Авейру. Всего в борьбе со стихией задействовано уже около 3 000 пожарных по всей стране, передает BAQ.KZсо ссылкой на Euronews.

В муниципалитете Арука, округ Авейру, работают 766 спасателей, задействовано 238 единиц техники. По данным Гражданской обороны, пламя вплотную подошло к деревне Вила-Висоза, однако сообщений о повреждении жилых домов пока не поступало.

Сложной остается и обстановка в районе Понте-да-Барка, где с огнем борются 362 пожарных. Пожар вспыхнул в национальном парке Пенеда-Жереш еще в субботу. Местные власти надеются на поддержку с воздуха, однако авиация пока представлена лишь одним вертолетом.