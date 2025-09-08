Депутат Мажилиса Парламента Павел Казанцев поделился ожиданиями от ежегодного Послания Президента. По его словам, после "очень бурного политического сезона и лета, прежде всего во внешнеполитическом плане", глава государства, скорее всего, затронет широкий спектр тем – от внешних вопросов до внутренней политики, передаёт корреспондент BAQ.KZ

"Акценты, на мой взгляд, будут основные на экономике. Потому что сейчас, при турбулентности мировой экономики, логистики и так далее, конечно, прежде всего нужно удержаться, нужно выдержать темпы развития для того, чтобы бюджет стабилизировался. И, соответственно, отсюда пойдут и социальные программы", – отметил Казанцев.

Парламентарий подчеркнул, что именно этот блок станет главным в Послании, и он ожидает от Президента конкретных решений в сфере экономики и социальной поддержки.

Парламентарий также рассказал о работе в регионах и выявленных проблемах.