В Послании Президента основное внимание будет уделено экономике – депутат
Депутат Мажилиса Парламента Павел Казанцев поделился ожиданиями от ежегодного Послания Президента. По его словам, после "очень бурного политического сезона и лета, прежде всего во внешнеполитическом плане", глава государства, скорее всего, затронет широкий спектр тем – от внешних вопросов до внутренней политики, передаёт корреспондент BAQ.KZ
"Акценты, на мой взгляд, будут основные на экономике. Потому что сейчас, при турбулентности мировой экономики, логистики и так далее, конечно, прежде всего нужно удержаться, нужно выдержать темпы развития для того, чтобы бюджет стабилизировался. И, соответственно, отсюда пойдут и социальные программы", – отметил Казанцев.
Парламентарий подчеркнул, что именно этот блок станет главным в Послании, и он ожидает от Президента конкретных решений в сфере экономики и социальной поддержки.
Парламентарий также рассказал о работе в регионах и выявленных проблемах.
"У нас было два выезда – июльский и августовский. Я работал в Астане, встречался с предприятиями. По сетям вы, может быть, уже знаете, что очень много проблемных вопросов, связанных прежде всего с экономическим блоком. По Астане это энергетика, коммунальное хозяйство. Все объекты абсолютно проехали – те, что требуют финансирования, внимания, где есть проблемы и где нет проблем. Потому что объем вводимых предприятий и мощностей очень большой для того, чтобы столица развивалась. Далее это транспортная сфера – авиация, ЛРТ, железная дорога. Ну и предприятия экономического блока, как обычно, я посещаю, это мне ближе всего. Я все время работаю с экономикой", – сказал Казанцев.
