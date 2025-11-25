В повестке дня — важные вопросы: Токаев о развитии отношений с Туркменистаном
В Акорде состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, передаёт BAQ.KZ.
Лидеры поприветствовали друг друга и обсудили текущее состояние казахстанско-туркменских отношений.
Токаев подчеркнул, что Туркменистан является для Казахстана стратегическим партнёром и братским государством.
"Нас объединяют многовековая дружба, общая история, язык и культура. Торговля между нашими странами успешно развивается, как и другие направления экономического взаимодействия, а также культурно-гуманитарное сотрудничество. Можно с уверенностью сказать, что объёмы и качество нашего сотрудничества соответствуют высокому уровню отношений. Однако важно и дальше двигаться вперёд. В повестке дня стоят очень важные вопросы, и сегодня они получат своё решение", — отметил Президент Казахстана.
Бердымухамедов поблагодарил казахстанскую сторону за приглашение и тёплый приём.
"От своего имени и от имени всей делегации выражаю благодарность за гостеприимство. Передаю Вам тёплые слова от Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова. Отношения между нашими странами строятся на принципах дружбы, братства и добрососедства и охватывают широкий спектр сотрудничества — от политики и экономики до культурно-гуманитарной сферы", — сказал Президент Туркменистана.
